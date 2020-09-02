AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد مجاهد: أبو ريدة قادر على حل مشكلة الأندية المصرية قبل القيد الأفريقي

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 02:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أكد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لن يتأخر عن حل أزمة الأندية المصرية في أفريقيا.

وقال مجاهد، في تصريحات هاتفية لبرنامج "اللعيب" عبر قناة MBC مصر: "غير صحيح أن هاني أبو ريدة لن يمد يديه لحل أزمة الأندية المشاركة في إفريقيا بسبب خلافه مع اللجنة الخماسية أو الانتخابات".

وأضاف: "طبيعي أن هاني أبو ريدة لن يتأخر في محاولاته لحل الأزمة وإن كانت في غاية الصعوبة من أجل المصلحة العامة للكرة المصرية".

وأكمل: "سنحاول تدارك ما تسبب به الآخرون، ونتمنى في ظل وجود هاني أبو ريدة بالكاف وبعض الاتصالات؛ أن نخرج بأقل الخسائر قبل يوم 20 أكتوبر المقبل".

وتابع: "أمامنا أكثر من مشكلة، جميع السنوات السابقة التي لم يُستكمل فيها الدوري تم الاستعانة بالأندية من العام الذي سبقه، لكننا نواجه حالة جديدة هذا العام، لأن الموسم الحالي تم استئنافه لكنه لم يُستكمل بعد".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" حدّد يوم 20 أكتوبر المقبل موعدًا لتسجيل الأندية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أبوريدة: دعم الاتحادات بـ 1.5 مليون دولار.. وتأجيل أمم إفريقيا وارد.. فيديو

تصريحات مهمة من هاني أبو ريدة حول استئناف دوري أبطال إفريقيا

زلزال بقوة 3.8 درجة بخليج السويس

تقارير..مصر والمغرب تدرسان طلب استضافة مباريات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون

الكاف يعلن الموعد النهائي لتحديد الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية

بعد اعتذار الكاميرون.. مصر تطلب استضافة نهائيات دوري أبطال إفريقيا رسميا

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الشركة المنتجة لعلاج كورونا بشأن ريمديسيفير

موقع أمريكي: نكبة جديدة بسبب استفزازات أردوغان

جمدي قلبها.. محمد العدل يدعم ابنة نهى العمروسي بعد حبسها في قضية فيرمونت

مليون و900 ألف.. الاقتصاد الزراعي يكشف فاقد الأفدنة منذ 2011 .. فيديو

محمد رمضان ينشر صورة من تجهيزه لأحدث أعماله

نجيب ساويرس يمازح متابعيه: يا ترى لقيتم الطبطبة

AdvertisementS

الأهلي يلجأ لـ فتح سقف التعاقدات الجديدة لمواجهة تكتل الأندية الخاصة

عقب تلقي عرض تركي.. الموقف النهائي لـ الأهلي من رحيل أجايي

علي أبو جريشة: ما حدث مع حسني عبد ربه في الإسماعيلي «مرفوض»

كلامك مش صح ومثير للجدل .. خلاف حاد بين مجدي عبد الغني وميدو بسبب مؤمن زكريا

في الجيم.. ظهور مميز لنجم الأهلي وليد أزارو

محسن صلاح: لن نقبل استبعاد المقاولون من المشاركة الأفريقية .. وطاهر محمد طاهر في الأهلي

الزمالك يكشف أزمات عديدة يتعرض لها اتحاد الكرة بسبب استكمال الدوري.. فيديو

على مسئولية ميدو .. الزمالك سيشارك في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل

المقاولون يكشف موقفه من قرار CAF حول الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا

العودة.. أول تعليق من حسين الشحات بعد مشاركته في مران الأهلي اليوم.. شاهد

شقيقة حسني عبد ربه: أخويا بخير.. وهذا السبب الحقيقي وراء أزمته مع إدارة الإسماعيلي

أحمد جعفر: ميدو وصفني بالمهاجم رقم ستة.. ورئيس النادي وعدني برحيله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة التخلص من الهالات السوداء.. وصفات طبيعية وليزر وتقشير

شاهد.. راكبة تفتح باب الطائرة فجأة وتسير على جناحها | فيديو

لكي ينام الأثرياء.. طرد الفقراء من الفنادق إلى شوارع لندن بسبب الحكومة