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أخبار العالم

سفاح كمبوديا.. وفاة جلاد الخمير الحمر في سجنه عن 77 عاماً

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 06:13 ص
وفاة جلاد الخمير
وفاة جلاد الخمير الحمر عن 77 عاما في سجنه
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قسم الخارجي
توفي "الرفيق دوتش" الجلاد السابق لنظام الخمير الحمر في كمبوديا عن 77 عامًا داخل محبسه، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وكانت المحكمة الكمبودية قضت بالسجن مدى الحياة على "كاينج جويك إياف" الملقب بـ"الرفيق دوتش"، لاتهامه بجرائم تعذيب خلال فترة حكم نظام الخمير الحمر في كمبوديا من 1975-1979.

وذكرت الوكالة- نقلا عن مصدر- أن "دوتش" كان يعاني منذ سنوات عديدة من مرض رئوي، وهو متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الكامبودي.

وأشرف "دوتش"- الذي كان يدير سجن "اس-21" الشهير- على عمليات تعذيب وحشية ضد أعداء الخمير الحمر خلال حقبة النظام الماوي المتطرف، حيث قتل نحو 15 ألف شخص.

وفي 2010، حكمت المحكمة على أستاذ الرياضيات السابق، بالسجن لمدة 30 عامًا، ثم تم تشديد العقوبة بعدها لتصبح السجن مدى الحياة.

وسبق أن طلب "دوتش"، البراءة، على أساس أن القانون الدولي لا ينطبق على حالته، مدعيا أنه كان ينفذ الأوامر فقط.

وتوفي نحو 1,7 مليون شخص جراء عمليات الإعدام والمجاعة والمرض خلال فترة حكم "الخمير الحمر".
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