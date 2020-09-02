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لأول مرة في مصر.. كلية للثروة السمكية بكفر الشيخ

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
اللواء جمال نورالدين،
اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ
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فرح علاء الخولي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تحولت في الخمس سنين الأخيرة إلى محافظة "الأمل والمستقبل"، وهذا يرجع إلى اهتمام الدولة بمشروعات التنمية والتطوير في مختلف القطاعات في محافظة الشرقية.


وأضاف اللواء جمال نور الدين، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن ميناء البرلس تحول من ميناء للصيادين إلى ميناء تجاري متوسط يخدم الدولة المصرية، وهذا بعد توسيعه وتطويره على امتداد البحر المتوسط، مشيرا إلى أن كفر الشيخ تحولت من محافظة طاردة للسكان إلى جاذبة للاستثمارات.


وأوضح أن كفر الشيخ أصبحت تشارك في الثروة السمكية على مستوى الجمهورية بنسبة 32% من خلال مزرعة غليون، لافتًا إلى أن محافظة كفر الشيخ كانت رائدة في استغلال الرمال السوداء وهي واحدة من الرمال المليئة بالثروات والمعادن ولها مردود اقتصادي قوي.


وأكد أن المحافظة لأول مرة وعلى مستوى الجمهورية أنشئت بها كلية الثروة السمكية لربط التعليم بسوق العمل.

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