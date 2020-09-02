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محافظات

الرياضة منهج حياة.. تجهيز صالة للياقة البدنية في جامعة كفر الشيخ.. صور

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:37 ص
تجهيز صالة للياقة
تجهيز صالة للياقة البدنية
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محمود زيدان
وجه الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بضرورة تجهيز صالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب لمساعدة الطلاب على أن تكون الرياضة منهج حياة داخل الجامعة.

وقال على صبري، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، إنه تم تركيب الأجهزة الرياضية لصالة اللياقة البدنية في مقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بواسطة أخصائيين رعاية الشباب استعدادًا لاستقبال طلاب الجامعة.

وصرح رئيس الجامعة بأن إدارة الجامعة حريصة على التوعية بأهمية ممارسة النشاط البدني وتكثيف الجهود الأكاديمية لتعزيز الوعي الرياضي وثقافة المنافسة الشريفة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أنها تحرص على التنوع في الأنشطة ومنها النشاط الرياضي وتقديم الدعم لطلابها لممارسة الأنشطة كافة والتي تساهم في إظهار إبداعاتهم و مواهبهم.

وأضاف بأن هذه الأنشطة تساهم في زيادة وعي الطلاب تجاه الموضوعات المتعلقة بممارسة النشاط البدني كما تساهم بشكل كبير في تطوير مهاراتهم الإبداعية وإظهار المواهب.

يأتي هذا في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن تكون الرياضة جزء من التعليم للحفاظ على صحة أبنائنا فضلا عن دعوته المستمرة لممارسة الرياضة للحد من الأوزان الكبيرة والسمنة المفرطة وأمراضها.
الرياضة منهج حياة.. تجهيز صالة للياقة البدنية في جامعة كفر الشيخ.. صور
الرياضة منهج حياة.. تجهيز صالة للياقة البدنية في جامعة كفر الشيخ.. صور
الرياضة منهج حياة.. تجهيز صالة للياقة البدنية في جامعة كفر الشيخ.. صور
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