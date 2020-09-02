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أخبار البلد

الرطوبة عالية.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة والعظمى بالقاهرة 34 درجة

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا، الخميس، مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارا لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الاحساس بحرارة الطقس، والرياح معتدلة.


ويبقى الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على خليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر؛ أما محافظات الصعيد، فيكون الطقس ما بين الحار على محافظات الشمال وشديد الحرارة على محافظات الجنوب نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.


وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى 34 للعظمى والصغرى 24، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب سيناء 39 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 28.
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