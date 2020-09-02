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فن

مجلة فوربس تتوج نانسي عجرم بهذا اللقب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 11:41 ص
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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شروق ابراهيم
اختارت مجلة فوربس الأمريكية المطربة اللبنانية نانسي عجرم ، لتكون الفنانة الأكثر تأثيرا في الوطن العربي لعام 2020. 

وجاءت اختيارات فوربس وفقا لـ سنوات مشوار الفني الذي يقارب 20 عاما وأيضا ، شعبيتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب بأكثر من 48 مليون متابع.

كان تيك توك المنصة الرائدة لمقاطع الفيديو القصيرة، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم،  قررا تأجيل الحفل الافتراضي الذي كان من المقرر إقامته بتاريخ اليوم 6 أغسطس .

يشار الى ان اخر اعمال نانسي عجرم اغنية العمر التي غنتها لتتر مسلسل " سكر زيادة" الذي عرض ضمن المارثون الرمضاني الماضي.

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