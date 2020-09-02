خلافات مالية وراء الجريمة.. ضبط مرتكبى واقعة اختطاف مالك محل ملابس بالغربية

نجحت الأجهزة الأمنية فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف مالك محل ملابس بالغربية لخلافات مالية وتنجح فى تحرير المختطف.





تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من الأهالى أنه أثناء سير (مالك محل ملابس - مُقيم بمنطقة العلو دائرة القسم ) بدائرة القسم إستوقفه ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون مركبة توك توك ( بدون لوحات معدنية ) وبحوزة أحدهم سلاح أبيض عبارة عن (سكين) وقاموا بإقتياده داخل مركبة "التوك توك" كرهًا عنه وهربوا به.





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (سائق "توك توك" ، عاطل ، مالك فرش ملابس – لإثنين منهم معلومات جنائية - مقيمين بالغربية ) .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم وتحرير المجنى عليه ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر مالك فرش الملابس بسابقة وجود خلافات مالية بينه والمجنى عليه فى مجال الإتجار بالملابس بقيمة مبلغ ( 75 ألف جنيه ) فعقد العزم على إختطافه .





وأضاف المتهم المذكور بإستعانته بباقى المتهمين لتنفيذ مُخططه وقاموا بإقتياد المجنى عليه أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم لداخل مركبة "التوك توك" قيادة أحدهم وإحتجازه بشقة مستأجرة بمعرفته بدائرة قسم شرطة أول المحلة لاستعادة المبلغ المالى .





وتم بإرشاد المتهمين ضبط السلاح الأبيض ومركبة التوك توك المستخدمان فى إرتكاب الواقعة .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .