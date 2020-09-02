الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الجمعة المقبل.. شاهد

قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم ، بالمقارنة بالأيام الماضية .





وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن درجة الحرارة اليوم تشهد انخفاضا بمعدل درجتين ، لتعاود في الارتفاع من يوم الجمعة القادم.





وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب وراء الإحساس بالارتفاع الدائم بالحرارة العالية.

ولفت "شاهين" ، إلى أن احتمالية سقوط الأمطار ، في هذا التوقيت ، من العام ،أمر طبيعي، خاصة في شهر سبتمبر .