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الأرصاد: توقعات بارتفاع درجات الحرارة بدءا من الجمعة المقبل.. شاهد

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمود شاهين ، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة في الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم ، بالمقارنة بالأيام الماضية .

وأضاف الدكتور محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 ، أن درجة الحرارة اليوم تشهد انخفاضا بمعدل درجتين ، لتعاود في الارتفاع من يوم الجمعة القادم.

وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن ارتفاع نسب الرطوبة هو السبب وراء الإحساس بالارتفاع الدائم بالحرارة العالية.
 
ولفت "شاهين" ، إلى أن احتمالية سقوط الأمطار ، في هذا التوقيت ، من العام ،أمر طبيعي، خاصة في شهر سبتمبر .
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