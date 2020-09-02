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فن

ثلاثة في واحد.. لقاْء الخميسي تبهر جمهورها بصور جديدة عبر إنستجرام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 12:54 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورا لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". 

وظهرت لقاء الخميسي في الصورة وهي ترتدي بلوزة باللون الأبيض وتركت شعرها القصير منسدلا على كتفيها وعلق قائلة : ٣*١

وحازت الصورة على إعجاب الكثير وجاءت التعليقات كالآتي:
قمر ، جميلة ، بنحبك اوي

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.
"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.
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