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رئيس وسط الدلتا للثروة السمكية: تطوير بحيرة البرلس تكلف 300 مليون جنيه

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:05 م
المهندس عيد بسيوني،
المهندس عيد بسيوني، رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية
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فرح علاء الخولي
قال المهندس عيد بسيوني، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة وسط الدلتا للثروة السمكية، إن تطوير بحيرة البرلس كان على  ثلاث مراحل، والتي تكلفت حوالي 300 مليون جنيه بإجمالي أعمال التطوير والتكريك والرصف والتطهير في المرحلة الثانية.

وتابع المهندس عيد بسيوني، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن أصبح الآن هناك أكثر من 40% من مياه البحر المتوسط تغطي مسطح بحيرة البرلس، لافتًا الى ان المرحلة الثالثة من اعمال التطوير في البرلس تكلفتها تصل إلى 550 مليون جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة، وسيتم زيادة المسطح المائي بحوالي 3 آلاف فدان إضافية.

وأضاف أن في بحيرة البرلس يوجد بها حوالي 24 جزيرة وتتنوع من جزر اثرية وسياحية وغيرها، إلى جانب أن بحيرة البرلس تعد محمية طبيعية للطيور المهاجرة.

وأشار إلى أن قبل عملية التطهير للبرلس كان لا يوجد تنوع في الأسماك، انما حاليا يوجد العديد من الأسماك والقشريات وخاصة الأسماك البحرية المميزة، موضحًا ان البحيرة من اصبح لها مردود اقتصادي قوي من انتاج الثروة السمكية وخاصة لان هناك انواع اسماك بها تتميز بارتفاع اسعارها مثل القاروص والجمبري، معقبًا: "كيلو القاروص بسعر 4 كيلو بلطي".

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