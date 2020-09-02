AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بطولة حلا شيحة.. الفيلم الإماراتي أثل يحصد جائزتين دوليتين ويشارك في 5 مهرجانات

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:15 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
حصد الفيلم الإماراتي القصير أثل للمخرجة اليازية نهيان آل نهيان جائزتين هما جائزة الإنجاز في مهرجان برلين فلاش للأفلام بألمانيا، وبفوز الفيلم في المهرجان سيشارك تلقائيًا في الدور نصف النهائي في مهرجان برلين السينمائي السنوي. وفاز أيضًا بجائزة ريمي الذهبية في مهرجان هيوستن السينمائي الدولي في أمريكا.

 كما اختير فيلم أثل رسميًا للمشاركة في خمسة مهرجان دولية وهي مهرجان مدريد السينمائي الدولي في إسبانيا، ومهرجان نوليوود تورونتو السينمائي الدولي بكندا (TINFF) حيث حصل على ترشيح لإحدى جوائزه، مهرجان ليفت أوف بتورونتو بكندا، مهرجان ARFF الدولي في أمستردام بهولندا، ومهرجان فيينا للأفلام المستقلة.

وقد أقيم عرضًا خاصًا للفيلم يوم الاثنين 31 أغسطس/آب الساعة 5 مساءً في سينما فوكس بأبراج نيشن بحضور الصحفيين والإعلاميين المحليين.

تدور أحداث الفيلم حول الشاعر طرفة وسلمى مقدمة برامج شهيرة اختيرت لتقدم برنامج عن الشاعر طرفة بن العبد، تفاجأ بأن هذا البرنامج يقلب حياتها ومسيرتها الإعلامية رأسًا على عقب، وتكتشف خلال الأحداث أن القدر يخبئ لها شيئًا بعيدًا عن الواقع، يتناول الفيلم بأسلوب وطرح جديد في قالب درامي كوميدي خفيف قصة الشاعر الجاهلي الشهير طرفة بن العبد أو الفتى القتيل كما بات يُعرف عبر التاريخ، شاعرٌ قتل في أوج مجده واحتار الكثير من المفكرين والمثقفين في أمر مصيره.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيلم سلام يفوز بجائزته الثالثة في مهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة

منهم بين الجنة والأرض والببغاء.. MAD Solutions تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان الفن الفلسطيني بزيورخ

5 أفلام عربية في مهرجان الفن الفلسطيني.. "بين الجنة والأرض" مستوحى من أحداث حقيقية و"سلام" تتبخر أحلامها

صورة ناهد السباعي تتصدر التريند بعد نزولها حمام السباحة بـ حلة محشي

موعد عرض الحصاد الذهبي يشارك بمهرجان أفلام الطعام بإيطاليا

الفيلم الوثائقي الإماراتي "أثل" يحصد جوائز عالمية

ترشيحاتنا

شوبير: فيفا سيعاقب اتحاد الكرة بسبب أزمة كهربا مع الزمالك

احذري الإفراط في تناول هذا الشاي يدمر جهازك الهضمي

بـ 30 دولارا.. الطيران: 4 مطارات مسموح دخولهم من غير بي سي آر

أنغام تكشف حقيقة استعدادها للزواج للمرة الخامسة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 والقنوات الناقلة

رغم أزمة رحيله.. ميسي يتصدر الإعلان الرسمي من برشلونة لبيع الزي الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحة ولياقة.. أفضل الدراجات الهوائية وأسعارها فى مصر

فى عيد ميلادها.. 10 صور لزوجة عماد متعب تثير الجدل وتعرضها للانتقاد

بعد حذف صورها مع علي غزلان.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل