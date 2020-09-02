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فن

رغم زواجهما رسميا.. سر رفض دينا الشربيني الرد على اتهامات جمهور عمرو دياب

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 01:40 م
صدى البلد
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قسم الفن
تتعرض الفنانة دينا الشربيني لحملات هجوم دائمة من رواد السوشيال ميديا كلما انتشرت لها صورة بصحبة زوجها النجم عمرو دياب.

سبب الهجوم هو عدم إعلان عمرو أو دينا حقيقة علاقتهما، وما إذا كانت حبا أم صداقة أم زواجا، وتعامل البعض معهما كحبيبين لا زوجين، وهو ما يتناقض مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

وكثيرا ما تعرضت دينا الشربيني لاتهامات عديدة حول حياتها مع عمرو دياب "دون زواج"، وهو ما لم ترد عليه الفنانة ولا مرة، رغم أنها متزوجة رسميا من عمرو دياب منذ ما يقارب العامين.

وأكد مصدر مقرب منهما أن عمرو ودينا اتفقا منذ بداية علاقتهما على إبقائها بعيدا عن أعين محبيه وجمهوره، مع الاكتفاء بإعلان زيجتهما رسميا للأهل والأصدقاء المقربين، وهو ما حدث بالفعل حيث يعلم كل المقربين من عمرو ودينا أنهما متزوجان رسميا ويعيشان كزوجين لا صديقين أو حبيبين.

هذه الخصوصية التي يطلبها الزوجان تقابل أحيانا بعدم احترام من جمهورهما ومتابعيهما، الذين يشنون هجوما كبيرا عليهما، وخاصة الزوجة، لكن أحدا منهما لا يرد على هذه الاتهامات احتراما لاتفاقهما عدم الحديث عن حياتهما الخاصة للجمهور.

كان طرح النجم  عمرو دياب عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" أمس كليب أغنيته "مهرجان" التي صدرت في ألبومه الأخير "سهران".

ويؤرخ عمرو دياب بهذه الخطوة لأغنياته عن طريق حفلاته المصورة سينمائيا، حيث صور الأغنية بتقينات سينمائية،  على شواطيء الساحل الشمالي.

وكان الهضبة قد طرح عصر أمس الأول كليب "زي مانتي" لتكون ثاني أغنية يطرحها على طريقة الفيديو كليب من ألبومه الأخير.

"مهرجان" كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحي ، توزيع نادر حمدي. 
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