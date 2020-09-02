فرصة أخيرة.. تحذير شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية إلى تركيا

وجهت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحذيرا لتركيا؛ قائلة: "لا أحد يستطيع أن يهددنا أو يـبتزنا".





ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستمنح تركيا فرصة أخيرة قبل انعقاد المجلس الأوروبي.





وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد دعت، الاثنين الماضي، إلى الحوار مع تركيا وطالبت بأن تمتنع أنقرة عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.





وقال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات؛ موضحا أن رسالة الاتحاد الأوربي إلى تركيا تشير إلى اتخاد تدابير عقابية في حال عدم تغيير سلوكها خلال فترة زمنية محددة.





وأضاف بيتر ستانو، في إحاطته إلى الصحافة "كانت رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة فيما يتعلق بالتضامن مع اليونان وقبرص كما كانت واضحة فيما يتعلق بما نتوقعه من تركيا حتى يكون هناك وقف للتصعيد".