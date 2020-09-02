AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

فرصة أخيرة.. تحذير شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية إلى تركيا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 03:07 م
تحذير شديد اللهجة
تحذير شديد اللهجة من المفوضية الأوروبية لـ تركيا
Advertisements
قسم الخارجي
وجهت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، تحذيرا لتركيا؛ قائلة: "لا أحد يستطيع أن يهددنا أو يـبتزنا".

ووفقا لما ذكرته "العربية"، في نبأ عاجل لها، قالت المفوضية الأوروبية إنها ستمنح تركيا فرصة أخيرة قبل انعقاد المجلس الأوروبي.

وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد دعت، الاثنين الماضي، إلى الحوار مع تركيا وطالبت بأن تمتنع أنقرة عن اتخاذ خطوات أحادية تؤجج التوتر في شرق المتوسط.

وقال المتحدث باسم المفوضية، بيتر ستانو، أن الاتحاد الأوروبي تحرك بالفعل نحو العقوبات؛ موضحا أن رسالة الاتحاد الأوربي إلى تركيا تشير إلى اتخاد تدابير عقابية في حال عدم تغيير سلوكها خلال فترة زمنية محددة.

وأضاف بيتر ستانو، في إحاطته إلى الصحافة "كانت رسالة الاتحاد الأوروبي واضحة فيما يتعلق بالتضامن مع اليونان وقبرص كما كانت واضحة فيما يتعلق بما نتوقعه من تركيا حتى يكون هناك وقف للتصعيد".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التوتر يتفاقم بين تركيا واليونان.. بلطجة أنقرة عرض مستمر في المتوسط.. والعقوبات لا مفر منها

تصعيد ينذر بحرب في شرق المتوسط.. تركيا تواصل بلطجتها بعمليات تنقيب قبالة اليونان.. أثينا توجه رسائل تحذيرية لـ أنقرة.. والاتحاد الأوروبي يضع أردوغان في مأزق

المفوضية الأوروبية تحذر أردوغان: لن نسمح بتهديد أمننا.. فيديو

الاتحاد الأوروبي يرفض تحدث تركيا باسمه بشأن اتفاق الحدود البحرية بين مصر واليونان

المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي يؤكد أهمية الدور المصري الفاعل والمؤثر بالشرق الأوسط

الولايات المتحدة تضرب تركيا من جديد.. وتعفي قبرص من قيود نقل الأسلحة

ترشيحاتنا

بعد حذف صورها مع علي غزلان.. 10 صور لـ منة عرفة تثير الجدل

رسميًا.. فتح أجواء السعودية بشكل دائم للطائرات بين إسرائيل والإمارات

احذري الإفراط في تناول هذا الشاي يدمر جهازك الهضمي

خاص.. كواليس خناقة الشناوي وكهربا فى مران الأهلي

بعد عبور الطائرات الإسرائيلية أجواءها.. الخارجية السعودية تعلق

الصحة العالمية: لا يوجد لقاح حتى الآن للوقاية من فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. عبير صبري تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بالمايوه.. ريهام أيمن تثير الجدل بإطلالة جريئة

أسعار fiat فيات 2020 في مصر