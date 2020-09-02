مع أول توقف للدوري.. الجبلاية تدرس إقامة معسكر لحكام الـ var

تدرس اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني تنظيم معسكر خاص بحكام تقنية الـ var.





كانت اللجنة قررت الإبقاء على وجيه أحمد رئيسا للجنة الحكام عقب تقديم جمال الغندور استقالته من عضوية لجنة الحكام.









وحددت اللجنة الخماسية اول توقف للدورى الممتاز من اجل عمل معسكر لحكام تقنية الفيديو تمهيدا للاستفادة من المحاضرات وصقل المهارات الخاصة بقضاة الملاعب.





ومن المنتظر أن يقوم بإلقاء المحاضرات خلال معسكر تقنية الفيديو الـ var الثلاثى عصام عبدالفتاح مسئول التطوير فى لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم ووجيه احمد وسيد مراد.







