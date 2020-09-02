13 معملا تستقبل طلاب الثانوية العامة في جامعة عين شمس لتسجيل رغباتهم بالمرحلة الثانية

شهدت معامل التنسيق الالكتروني بجامعة عين شمس لليوم الثانى من أيام المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعى ٢٠٢٠ /٢٠٢١ إقبالا كثيفا من طلاب الثانوية العامة؛ لتسجيل رغباتهم.





واستقلبت المعامل في اليوم الثاني ما يقرب من 1017 طالبا وطالبة، وسط إجراءات وقائية اتخذتها الجامعة تحت رعاية ا.د محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس ، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .





وتوافد على معامل التنسيق الالكتروني بكلية الآداب 389 طالبا وطالبة، بينما استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات ما يقرب من 278 طالبا وطالبة لتسجيل رغباتهم عبر معاملها و وفتحت معامل كلية الهندسة ابوابها اليوم لاستقبال 193 طالبا وطالبة من طلاب المرحلة الثانية للتنسيق لتسجيل رغباتهم عبر معاملها وفى كلية البنات استقبلت معامل التنسيق الالكتروني بها 112 طالبا وطالبة، فيما توافد 45 طالبا وطالبة على معامل كلية الزراعة.





وكانت جامعة عين شمس قد جهزت ١٣ معمل حاسب آلي لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة موزعه على 5 مقرات بما يضمن توفير الخدمة للطلاب وذويهم على نطاق واسع، حيث تم تخصيص مقرين بالحرم الجامعي الرئيسي بالعباسية (امتداد الخليفية المأمون) بكليتى الآداب والحاسبات والمعلومات، و مقر آخر بكلية الهندسة في بميدان عبده باشا بالعباسية ومقر بكلية البنات بمصر الجديدة بشارع الميرغني واخر بكلية الزراعة بشبرا الخيمة لاتاحة تسجيل الرغبات إلكترونيا من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg



