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الديهي ينفعل بسبب حضن ماكرون الدافئ: "لبنان ارتمى في أحضان الفرنسيين"

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 09:17 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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عادل نصار
استنكر الإعلامي نشأت الديهي، الصور التي أظهرت احتضان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمطربة اللبنانية ماجدة الرومي، قائلًا "لبنان يرتمي في أحضان الفرنسيين". 

وانفعل "الديهي"، خلال تقديم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، بسبب العودة الفرنسية للشرق الأوسط وتدخله في شؤون دولِه، سائلًا من الله السلامة للبنان.  

ولفت إلى أن ماكرون وصل وخرج من لبنان من باب القوة الناعمة، في إشارة إلى افتتاح زيارته للأراضي اللبنانية بلقاء المطربة فيروز، واختتم الرئيس الفرنسي الزيارة بلقاء "الرومي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختتم زيارته لبيروت، أمس الثلاثاء، بلقاء المطربة ماجدة الرومي، معبرًا عن رغبته في تعاون لبناني فرنسي بهدف مساعدة لبنان للقيام من محنته.

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