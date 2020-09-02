AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:00 م
داليا مصطفى
داليا مصطفى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها داليا مصطفى، ببنطالا جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه توب بسيط باللون الأسود، وأنتغلت حذاء رياضي باللون الأبيض.


ومن الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفى في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يكشف جمالها.

كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومختلفة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.
View this post on Instagram

#llife #love #sun @sherin_edward

A post shared by Dalia Mostafa (@daliamostafaac) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدون ماكياج.. نانسى عجرم بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

من إيطاليا .. داليا مصطفى تفاجئ متابعيها بإطلالة ساحرة

بقبعة جذابة.. سميرة سعيد تتألق بإطلالة صيفية تبرز جمالها

لون شعر جديد.. داليا مصطفى تظهر بإطلالة كاجوال جذابة.. شاهد

بعلم لبنان.. سيرين عبد النور تتألق بإطلالة كاجوال في أحدث ظهور.. شاهد

بجينز ممزق وتوب جذاب.. كارولين عزمي بإطلالة تكشف جمالها

ترشيحاتنا

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

أشياء غريبة تدور في الكواليس.. كهربا يدفع ثمن اختياره | تفاصيل

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

رمضان صبحي يثير الجدل ويعرض نفسه لعقوبات بعد ظهوره بقميص بيراميدز.. القصة كاملة

لم نسجل صفر إصابات.. المصل واللقاح: لا نزال في الموجة الاولى من كورونا

الحكومة تستعرض الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالي 2019/ 2020

AdvertisementS

تهرب من دفع 11 مليار جنيه .. حبس صلاح دياب 15 يوما في قضايا استيلاء على أراضي وتهرب من ضرائب

السيسى يوجه باتخاذ جميع الإجراءات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم خلال العام الدراسي الجديد

إثيوبيا تتراجع وتطلب من أمريكا عدم تخفيض مساعداتها بسبب سد النهضة

تعليم النواب تطالب بتخفيض أيام الدراسة ووجود 20 طالبا بالفصل

قرار عاجل من السعودية بخصوص الطائرات القادمة والمتجهة إلى الإمارات باستخدام مجالها الجوي

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

جريمة مخلة بالشرف .. أحمد موسى يعلق على حبس صلاح دياب

صفعة كبرى.. الكونجرس يكشف عقوبة أمريكية ضخمة لـ إثيوبيا بسبب سد النهضة

الخارجية الأمريكية تكشف صاحب قرار وقف المساعدات إلى إثيوبيا

قبل انتهاء فترة التصالح.. كيف تنقذ وحدتك المخالفة من الإزالة في 10 خطوات.. تفاصيل

غضب عارم فى هيدرسفيلد .. ميدو يصدم رمضان صبحي بعد تسريب صوره بـ تيشيرت بيراميدز

عودة المدارس.. أحمد موسى يعلن الحل لمنع انتشار كورونا بين الطلاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت.. سوزان نجم الدين فى إطلالة مثيرة للجدل على البحر| شاهد

الفازلين قبل البكاء.. 5 قواعد غريبة لـ الإتيكيت عند البنات

بإطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام