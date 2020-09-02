بإطلالة كاجوال.. داليا مصطفى تستعرض جمالها على إنستجرام

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.
وظهرت بها داليا مصطفى، ببنطالا جذاب من الجينز باللون الأزرق الفاتح، ومرتديه معه توب بسيط باللون الأسود، وأنتغلت حذاء رياضي باللون الأبيض.
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ومن الناحية الجمالية، أعتمدت داليا مصطفى في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج الماط الذى يكشف جمالها.
كما تركت شعرها البنى الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة ومختلفة تتناسب مع إطلالتها الجذابة.