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أخبار العالم

أخيرًا.. أمريكا تعلن موعد توزيع لقاح كورونا

الأربعاء 02/سبتمبر/2020 - 10:54 م
صدى البلد
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حسام رضوان
طلبت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأسبوع الماضي "بشكل عاجل" من حكام الولايات تسريع طلبات الحصول على تصاريح حتى يتم تشغيل مواقع توزيع لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بحلول أوائل نوفمبر.

وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإنه عندما يكون اللقاح جاهزًا، فإن التوزيع يمثل تحديًا كبيرًا تعمل إدارة ترامب على مواجهته. 

وأضاف أنه ستكون الإمدادات محدودة في البداية، وحتى إذا تم إعطاء الأولوية للسكان الأكثر عرضة للخطر ، فإن هذه المجموعة لا تزال تصل إلى عشرات الملايين.

ووفقًا لرسالة من مدير مركز السيطرة على الأمراض روبرت ريدفيلد إلى حكام الولايات، يشكل الوقت العادي المطلوب للحصول على هذا التاريخ عائقا كبيرا أمام نجاح برنامج الصحة العامة العاجل.

وبدأت العديد من اللقاحات بالفعل تجارب المرحلة الثالثة. لدى الولايات المتحدة بعقود سارية لشراء مئات الملايين من جرعات اللقاح إن وجدت.

وقال مفوض إدارة الغذاء والدواء ستيفن هان في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيكون على استعداد لتسريع عملية الموافقة على اللقاح من خلال تصريح استخدام الطوارئ قبل انتهاء المرحلة الثالثة من التجارب.
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