بإجمالي 466 حالة.. إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة في دمياط

شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة داخل نطاق محافظة دمياط.





وأسفرت الحملة بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وإبراهيم نصير، رئيس الوحدة المحلية لمركز، ومدينة كفر سعد و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الإزالة لحالتى تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ على مساحة ٥٠٠ م٢ وذلك لمبنى عبارة عن دور أرضي بسقف مُنشأ من المواد الخفيفة.





اِقرأ أيضًا





كما شملت الحملة، تنفيذ الازالة لـ ٦ حالات أخرى بمساحة ١٨٧٥م٢ لتعديات على أملاك الدولة تتبع ولاية الموارد المائية والرى بكفر سعد.



ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن الحملة استهدفت تنفيذ الأعمال الخاصة بالتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.



ونوهت محافظ دمياط بأنه تم تنفيذ الإزالة حيال ٤٦٦ حالة لتعديات على أملاك الدولة وذلك منذ بدء فعاليات الموجة السادسة عشرة التى بدأت فى أوائل يوليو الماضى.



