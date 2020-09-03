AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بإجمالي 466 حالة.. إزالة 6 حالات تعد على أراضي الدولة في دمياط

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
زينب الزغبي
شنت الاجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط  بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة داخل نطاق محافظة دمياط.

وأسفرت الحملة بإشراف اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، ومتولى حسنين، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وإبراهيم نصير، رئيس الوحدة المحلية لمركز، ومدينة كفر سعد و بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، عن تنفيذ الإزالة لحالتى تعدٍ على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ على مساحة ٥٠٠ م٢ وذلك لمبنى عبارة عن دور أرضي بسقف مُنشأ من المواد الخفيفة.

اِقرأ أيضًا

كما شملت الحملة، تنفيذ الازالة لـ ٦ حالات أخرى بمساحة ١٨٧٥م٢ لتعديات على أملاك الدولة تتبع ولاية الموارد المائية والرى بكفر سعد.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أن الحملة استهدفت تنفيذ الأعمال الخاصة بالتصدي لكافة صور التعديات والمخالفات وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

ونوهت محافظ دمياط بأنه تم تنفيذ الإزالة حيال ٤٦٦ حالة لتعديات على أملاك الدولة وذلك منذ بدء فعاليات الموجة السادسة عشرة التى بدأت فى أوائل يوليو الماضى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق الشعب.. إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

القانون فوق الجميع.. شاهد إزالة 35 حالة تعد على أراضي الدولة في البحيرة

بمساحة 6125م2.. إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة بالأقصر

إزالة 438 حالة تعد على أملاك الدولة بدمياط

ترشيحاتنا

بعد سوريا.. دولة عربية تعلن اختراق الطيران الإسرائيلي لأجوائها

في ظروف غامضة.. فتاة تعثر على جثة أختها وجنازتها في نعش وردي مرصع بالألماس

نجل حسن عبد الحميد يكشف سببا غريبا عن أصابع والده

والد الطالبة هبة المتفوقة: راتبي ألف جنيه.. وكل يوم بدعي إني ما أكلش حرام

ولأصحاب الأمراض المزمنة .. اكتشاف علمي جديد يقلل من وفيات كورونا عالميًا

أخيرًا.. أمريكا تعلن موعد توزيع لقاح كورونا

AdvertisementS

مراعاة ظروف الناس| أحمد موسى يعلن خبرا سارا عن التصالح فى مخالفات البناء

تعرض طائرة الرئيس الفرنسي ماكرون لحادث في مطار بيروت

خايفك تختمي بيا يـ 2020.. حكاية الشاب محمد خالد "تنبأ بموته قبل شهر" .. تفاصيل حادث الدائرى| فيديو وصور

أول قرار من محمود الخطيب بعد أزمة محمود كهربا

بسمة وهبة تعلن إصابتها بمرض نادر ..فيديو

نوبة بكاء انتهت بغرامة مليون جنيه.. كواليس ما حدث بين عبد الحفيظ وكهربا ..فيديو

دكتور نفسي متحرش.. فتاة: قاللي هعالجك بالحضن.. وأخرى: طلب صور بشعري.. ونقابة الأطباء تتحرى.. صور

بعد الحكم بإعدامها.. أهالى المخطوفين يتنازلون عن الحق الخاص بهم تجاه خاطفة الدمام.. تفاصيل

مفاجأة.. مصدر قانوني: صور بيراميدز لا تدين رمضان صبحي لهذا السبب

The Rock.. إصابة النجم الأمريكي دواين جونسون بفيروس كورونا

مرتضي منصور: ثلاثي الزمالك سيوقع على بياض ورفض التعاقد مع أيوب الكعبي

أهم الأخبار.. توجيهات رئاسية جديدة بشأن كورونا.. ماكرون ينجو من الموت.. وبشرى سارة بشأن مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أي منها الأجمل؟.. أنغام تخطف الأنظار بإطلالات مبهجة وعلى الموضة ..صور

عنده صداع.. زوج يطلق النار على زوجته وابنيه خلال مشادة عائلية

بسبب معقم اليدين.. طفل 3 أعوام يشعل النار في نفسه دون قصد.. تفاصيل