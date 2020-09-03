مختار مختار: الفوز على سموحة دافع معنوي للفترة القادمة

عبر مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي عن سعادته للتحقيق الفوز على منافسه سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري الممتاز .
وأضاف مختار مختار في تصريحات هاتفية لفضائية " أون تايم سبورتس"، أنه كان يتوقع معاناة الفريق رغم التعادل مع النادي الأهلي في أول مباراة
.
وتابع:" موقف الإنتاج الحربي لازال في منتهي الصعوبة رغم الفوز اليوم على نادي سموحة" مشيرا الي رفع الروح المعنوية للاعبين خلال الفترة المقبلة عقب تحقيق الفوز على الفريق السكندري.
وأوضح مختار مختار أنه رفض الرحيل عن الإنتاج الحربي وتولي قيادة النادي المصري على الرغم من إختلاف العامل المادي لإرتباطه باللاعبين .
وأتم::" بطولة الدوري المصري محسومة للنادي الأهلي ".