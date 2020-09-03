الإنتاج الحربي: حققنا أهم فوز أمام سموحة بسبب إصابات لاعبي الفريق بكورونا.. فيديو

قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، إن وصف مختار مختار، مدرب الفريق، بأهم فوز حققه في حياته، بعد الفوز على سموحة، مساء أمس الأربعاء، بسبب صعوبة الظروف المحيطة بالفريق، والتي تتمثل في إصابة عدد كبير من اللاعبين بفيروس كورونا المستجد.





وأضاف "مهدي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن العدد الكبير من اللاعبين الذين أصيبوا بكورونا بالفريق أثر بالسلب على الفريق، إلا أن النادي لا يختلق أعذارًا، مشيرًا إلى أن مباراة الإنتاج وسموحة، لها اهتمام وتركيز كبير من جانب مختار مختار، الذي طالب اللاعبين بالفوز.





واستكمل حديثه، أن المباراة كانت مفتوحة من جانب الطرفين، مضيفًا «ربنا أعلم بالحالة اللي احنا بنمر بيها علشان كده أخر لنا الفوز أمام سموحة وأهدانا بيه علشان نمر من الظروف الصعبة، ومختار مختار مستمر مع الفريق لتمسك الإدارة به كونه يجتهد بشكل كبير».



