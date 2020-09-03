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مرأة

يدمر الصحة.. احذر الإفراط في تناول الزنجبيل لهذه الأسباب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

رغم فوائده العديدة التى لا حصر لها إلا أن أضرار الزنجبيل  كثيرة على الصحة، حيث إن الاستهلاك المفرط قد يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية.


أضرار الزنجبيل مع القرفة
أضرار الزنجبيل مع القرفة هي الإسهال إذا تم تناول الزنجبيل بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب الإسهال لغناه بمركبات Gingerols،التى تسرع مرور الطعام عبر الأمعاء وقد تسبب الإسهال.

أضرار الزنجبيل على الضغط والسكر

 تناول الجنزبيل مع أدوية السكري قد يسبب مشاكل و قد يعزز الزنجبيل من آثار الدواء ويسبب نقص السكر في الدم أو خفض نسبة السكر في الدم بشكل مفرط.

أضرار الزنجبيل على الكبد
يحفز الزنجبيل إفراز الصفراء مما يفيد الهضم، ولكن إذا كانت معدتك فارغة ، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تحفيز المعدة ، مما يؤدي إلى ضيق في الجهاز الهضمي واضطراب في المعدة والكبد

أضرار الزنجبيل على الجهاز الهضمى

يُعتقد أن الزنجبيل يحتوى على مركبات تشبه الكابسيسين الذى يهيج المعدة ، مما يجعلها تنتج المزيد من الأحماض. قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاستقرار.
أضرار الزنجبيل على الرح
يمكن أن يؤدي تناول مكملات الزنجبيل بجرعات كبيرة أيضًا إلى حدوث إجهاض ومضاعفات أخرى. على الرغم من أن الزنجبيل آمن عند استخدامه بكميات موجودة في الطعام ، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل أثناء الحمل. قد يؤدي تناول الزنجبيل الزائد أثناء الحمل أيضًا إلى ارتداد الحمض وحرة المعدة.
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