يدمر الصحة.. احذر الإفراط في تناول الزنجبيل لهذه الأسباب

يُعتقد أن الزنجبيل يحتوى على مركبات تشبه الكابسيسين الذى يهيج المعدة ، مما يجعلها تنتج المزيد من الأحماض. قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاستقرار.

يُعتقد أن الزنجبيل يحتوى على مركبات تشبه الكابسيسين الذى يهيج المعدة ، مما يجعلها تنتج المزيد من الأحماض. قد يجعلك هذا تشعر بعدم الاستقرار.

أضرار الزنجبيل على الرح

يمكن أن يؤدي تناول مكملات الزنجبيل بجرعات كبيرة أيضًا إلى حدوث إجهاض ومضاعفات أخرى. على الرغم من أن الزنجبيل آمن عند استخدامه بكميات موجودة في الطعام ، إلا أنه يمكن أن يسبب مشاكل أثناء الحمل. قد يؤدي تناول الزنجبيل الزائد أثناء الحمل أيضًا إلى ارتداد الحمض وحرة المعدة.