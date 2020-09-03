لجنة مكافحة كورونا: لم ننتصر على الوباء ولكننا سيطرنا عليه ..فيديو

قال حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن السيناريو الأقرب لعودة الدراسة يتمثل في "التعليم الهجين"؛ وهو العودة الفعلية إلى المدارس مع تحديد عدة أيام للتعليم عن بُعد لمنع تكدس الطلاب.





وأضاف "حسني"، في مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن مصر نجحت في كل التحديات التي واجهتها أثناء أزمة فيروس كورونا، معقبا "نجحنا إنهاء امتحانات الثانوية العامة، وفي الانتخابات، وغيرهما من التحديات".





وتابع "إحنا سيطرنا على الوباء ولكن لم ننتصر عليه"، مشددا على أن المعلم سيكون عليه دور هام لنشر التوعية الصحيحة الخاصة بفيروس كورونا لدى الطلاب".





وأكد أن وزيرة الصحة تحدثت مع وزير التعليم لبحث خطة عودة الدراسة وتحديد الأعداد المسموح بتواجدها، مشيرا إلى أن القرار النهائي الخاص بعودة الدراسة لم يتخذ بعد.