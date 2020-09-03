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حوادث

نتيجة كورونا سلبية بـ 1000.. ضبط موظف بالمعامل المركزية لتزوير الشهادات الطبية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 01:53 ص
الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين بأعمال تزييف وتزوير المحررات الرسمية.

تمكنت إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (موظف إدارى بالمعامل المركزية – مقيم بالقاهرة)؛ لقيامه باستغلال طبيعة عمله بالمعامل المركزية التابعة لإحدى الجهات المعنية والمختصة بعمل تحاليل واستخراج شهادات صحية خاصة بفيروس "كورونا". 

وأثبتت التحريات، قيامه بالاشتراك مع (سائق بإحدى شركات إلحاق العمالة بالخارج، حاصل على دبلوم "سبق ضبطهما") فى ممارسة نشاطهم الإجرامى وتزوير الشهادات الطبية المنسوب صدورها للمعامل المركزية بالجهات المعنية عن طريق إدخال الحالات التى ترغب فى إستخراج شهادات نتيجة تحاليلهم من فيروس كورونا "سلبية" دون إتباع الإجراءات المنظمة من الجهات المعنية، وذلك نظير حصوله على مبلغ (ألف جنيه) عن كل شهادة.

وفى سبيل ذلك تم إعداد كمين خصيصًا له، وأمكن ضبطه حال تردده على دائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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