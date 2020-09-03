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تكنولوجيا

الهند تحظر ببجي و118 تطبيقا ولعبة صينية.. تفاصيل

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
الهند تحظر ببجي و١١٨
الهند تحظر ببجي و١١٨ تطبيق ولعبة صينية..تفاصيل
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قسم التكنولوجيا
قررت الحكومة الهندية، حظر ما يقرب من 118 لعبة وتطبيقا خاصا بالشركات الصينية، بسبب زيادة التوترات في العلاقة بين البلدين، والنزاع القائم على حدود الهيمالايا، حيث تضمنت قائمة الحظر عدد من الألعاب الشهيرة على رأسها PUBG، وتطبيقات مثل WeChat.

وكانت قد حظرت الحكومة الهندية من قبل حوالي ٥٩ تطبيقا صينيا شهيرا منها TikTok، لتهديدها للأمن القومي، وصرح وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي، بأن لديه معلومات موثوقة بأن الدفعة الأخيرة من التطبيقات أضرت بمصالح الهند، وتأثرت تطبيقات أخرى مثل تطبيق البحث العملاق Baidu، وSina News.

وقالت الوزارة إنها تلقت العديد من الشكاوى من مصادر مختلفة، بما في ذلك عدة تقارير حول إساءة استخدام بعض التطبيقات على منصات أندرويد و iOS، لسرقة ونقل بيانات المستخدمين خلسة بطريقة غير مصرح بها، إلى خوادم لها مواقع خارج الهند.

وأضافت الوزارة أن تجميع هذه البيانات والبحث العميق عن بيانات المستخدمين من قبل عناصر معادية للأمن القومي والدفاع الهندي، والتي تمس سيادة وسلامة الهند، تثير قلق عميق يتطلب تدابير طارئة.

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