درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 3- 9 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا ب ـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 3- 9 - 2020، في القاهرة والمحافظات.





ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مع انخفاض فى الرطوبة.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 35





درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35





درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34





درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33





درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 31





درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32





درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 24 والعظمى 29





درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 32





درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 37





درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 27 والعظمى 30





درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 30





درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35





درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 35





درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36





درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 31