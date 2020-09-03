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تعليم

فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة في آداب حلوان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 09:24 ص
رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت جامعة حلوان أنه وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات تم فتح شعبة البطلمية والرومانية بقسم الآثار والحضارة بكلية الآداب جامعة حلوان، بما يسهم فى ثراء ثقافة الطلاب بالحضارة المصرية فى ذلك العصر، والأفكار ومظاهر الحياة فى تلك الفترة حضارة مصر.

هذا ويتضمن قسم الآثار والحضارة بكلية الآداب ثلاثة شعب وهى :
-شعبة آثار مصرية
-شعبة آثار إسلامية
-شعبة آثار وحضارة مصر البطلمية والرومانية.

ويهدف قسم الآثار والحضارة من خلال الدراسة به  إلى الإلمام بتاريخ حضارة مصر فى العصور الإسلامية، والإلمام بتاريخ حضارة  مصر فى العصور الفرعونية، وتنمية الوعى الأثرى والمحافظة على الآثار وتسجيلها. 

ويقبل القسم الطلاب الثانوية العامة من خلال المفاضلة بين المتقدمين بالمجموع الاعتبارى (المجموع الكلي + مجموع اللغات) للثانوية العامة ولا يقبل الانتساب.
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