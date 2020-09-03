أقل بـ5%.. تعرف على الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الأهلية.. وهل تتدخل وزارة التعليم العالى فيه؟

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إن الوزارة أعلنت أن الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الأهلية سيكون أقل بـ5% من الحد الأدنى للقبول فى الجامعات الخاصة، مشيرا إلى أن الناس تتصور أن الحد الأدنى هو رقم وأن كل من هم يملكون هذا الرقم هم فقط المقبولين، بينما فى الحقيقة أن هناك فارقا بين أن هذا المجموع يؤهل الطالب لأن يتقدم به وبين أن هذا المجموع يؤهله لأن يقبل.





وأضاف "عبد الغفار"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الوزارة لا تتدخل فى الحد الأدنى للقبول، ولكنها تتدخل فى الحد الأدنى للتقدم، موضحا أن من يحدد الحد الأدنى للقبول هو رغبة المتقدمين.





وأوضح أن كل تمويل يدخل لتلك الجامعات سواء كان بالرسوم التى يدفعها الطلاب أو أى تمويل من جهة أخرى يعاد ضخه مرة أخرى لمصلحة العملية التعليمية، لافتا إلى أن التمويل لا يأتي مباشرة من الخزانة العامة، ولكنه يأتي من الرسوم التي يدفعها الطلاب للعملية التعليمية، وتلك الرسوم لا تعيد بالنفع على المؤسسين والمالكين، ولكنها تضخ لتحسين جودة العملية التعليمية داخل الجامعة.





وأشار إلى أن آليات القبول فى الجامعات الأهلية ليست نفس الآليات التي يتم استخدامها فى الجامعات الحكومية، أى أن القبول في الجامعات الحكومية يكون مبنيا على المجموع الذى يحصل عليه الطالب ما قبل الشهادة الجامعية، حيث إن هناك جامعات قليلة جدا يشترط أن يكون بها اختبارات للقدرات، ومنها الفنون الجميلة والإعلام هذا العام.