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رياضة

مصطفى محمد يوقع لـ دكرنس 5 سنوات

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
توقيع مصطفى محمد
توقيع مصطفى محمد لـ دكرنس
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همت الحسيني - عبدالله هشام
نجح مجلس ادارة نادى دكرنس فى الحصول على توقيع مصطفي محمد تمهيدا لضمه إلى صفوف الفريق الأول وذلك لمدة خمس سنوات.

 ويعتبر مصطفى محمد اصغر لاعب في الدقهلية يلعب في الفريق الأول حيث إنه من مواليد ٢٠٠٢ ويعتبر أغلي وأعلي قيمه تسويقية في المحافظة.
 
من جانبه قال محمد البسنديلي وكيل اعمال اللاعب فى تصريحات خاصة لصدى البلد انه فضل تعاقد مصطفي محمد للفريق الاول لدكرنس استجابة لمجلس الإدارة وأحمد برمه عضو مجلس الادارة الداعم الأول له منذ اول يوم داخل جدران النادي.

وشدد على أن لديه قناعة تامة في حصول مصطفي علي فرصة اللعب للفريق الأول في سن مبكرة، مشيرًا إلي انه نجح كوكيل لاعبين في اقل من 6 شهور في تحويل مصطفي محمد من لاعب هاو الي لاعب محترف.

ولفت إلى أن مصطفي محمد اشهر لاعب صاعد في الدقهلية ونال اللاعب منذ اليوم الاول له مع الفريق علي اعجاب مصطفي عبده المدير الفني لدكرنس ومدير الكرة وائل صلاح اللذان اكدوا انه سيكون له شأن كبير في المستقبل.

وشدد البسنديلي على ان اللاعب لديه العديد من العروض ستنقله نقلة كبيرة خلال الموسم القادم.
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