التصالح فى مخالفات البناء..إقبال كبير على المراكز التكنولوجية في كفر الشيخ ..صور

تشهد المراكز التكنولوجية بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ ، اليوم، إقبالًا من المواطنين، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.





وتابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، استقبال المواطنين الراغبين في جدية التصالح في مخالفات، واستمرار العمل بالمراكز والتسهيل على المواطنين الجادين في التصالح في البناء لتقنين أوضاعهم.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المراكز التكنولوجية شهدت اقبالًا كبيرًا من المواطنين، موجهًا رؤساء المدن والمراكز بتفقد المراكز التكنولوجية والاستماع للمواطنين.





وأكد على أهمية استفادة المواطن الجاد من قانون التصالح في مخالفات البناء لكي يحسن ويقنن من وضعه من خلال دفع قيمة 25% من المبلغ المحدد للتصالح في المخالفة كجدية للتصالح، وبخاصة بعد تمديد مهلة التصالح حتى 15 سبتمبر المقبل، وكذا بعد نسبة التخفيض التي تراوحت ما بين 25% لـ 40%.



