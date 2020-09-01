محافظ كفر الشيخ يتفقد الإنشاءات الجديدة بالمستشفى العام.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية في مستشفى كفر الشيخ العام.





جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور رفعت توفيق، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ.





وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من طابقين، ومازال العمل جاريًا لإنشاء طابقين آخرين، ليكون الطابق الأول للخدمات، وبقية الطوابق للدرجة الأولى الممتازة ، لخدمة المرضى من أبناء المحافظة.



