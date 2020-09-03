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تكنولوجيا

فيسبوك تطرح ميزة موضوعاتك لـ Facebook Watch.. تعرف عليها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:01 م
فيسبوك
فيسبوك
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شيماء عبد المنعم
أطلق موقع فيسبوك Facebook، ميزة ميزة جديدة تسمى "موضوعاتك Your Topics"، والتي تسمح لمستخدمي منصة الفيديو Watch، على شبكة التواصل الاجتماعي  بتخصيص خلاصتها لتشمل المزيد من المحتوى الذي تريد رؤيته.

ووفقا لما ذكره موقع "techcrunch" التقني، تسمح ميزة الموضوعات للمستخدمين بإخبار فيسبوك بشكل أكثر وضوحا بنوع الأشياء التي يحبونها من خلال استكشاف فئات المحتوى المختلفة والاشتراك فيها.


وقد تم تنبيه المستخدمين إلى الميزة من خلال نافذة منبثقة داخل منصة Facebook Watch، وأوضحت الرسالة أن فيسبوك تركز الآن على عرض المزيد من مقاطع الفيديو المتعلقة بالموضوعات #Topics التي تتابعها.

وإذا كانت لديك هذه الميزة، فيمكنك الوصول إليها بنفسك من خلال النقر على أيقونة الملف الشخصي في علامة تبويب Facebook Watch، على الهاتف المحمول، ثم النقر على رابط "موضوعاتك Your Topics" لتصفح الفئات المتاحة.

ويتم تجميع الفئات الفرعية التي يمكنك متابعتها، أو إلغاء متابعتها أسفل صفحات الفئات الأوسع، مثل الحيوانات، والفن والتصميم، والكتب، والأعمال التجارية، والموسيقى والتعليم، والأزياء والأناقة، والأغذية، والألعاب، والعلوم والتكنولوجيا، والرياضة، والسفر والترفيه، وفئات أخرى تجدها في تبويب Facebook Watch، في تطبيق فيسبوك للهواتف المحمولة.
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