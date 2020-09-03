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أخبار العالم

الكرملين: لا مبرر لاتهام روسيا في قضية المعارض نافالني ومستعدون للحوار المناسب

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:28 م
المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف
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سمر صالح
قال المتحدث باسم الكرملين  دميتري بيسكوف اليوم الخميس أنه ليس هناك أي مبرر لاتهام روسيا في قضية تسميم المعارض نافالني.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مستعده لإجراء الحوار المناسب بشأن قضية نافالني.

وأفاد دميتري بيسكوف إن الأطباء الروس قاموا بإجراء التحاليل الطبية اللازمة للمعارض أليكسي نافالني قبل نقله إلى برلين ولم يتم كشف مواد سامة في جسمه.

وأضاف بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم "قبل نقل نافالني إلى برلين، تم وفقا لجميع المعايير الدولية، إجراء مجموعة كاملة من الاختبارات والتحاليل في بلادنا، ولم يتم اكتشاف أية مواد سامة".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكرملين على "اهتمام روسيا، واستعدادها للتعاون الكامل وتبادل البيانات حول هذا الموضوع مع ألمانيا"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "النيابة العامة الروسية أرسلت طلبا رسميا إلى الجانب الألماني، وعرض أطباؤنا أيضا رسميا تبادل البيانات ولم يتلقوا حتى الآن ردا من زملائهم الألمان".


من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن تصريحات برلين بشأن تسميم المعارض الروسي لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الجانب الروسي لا يزال ينتظر ردا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام لروسيا، بشأن وضع نافالني، مشيرة إلى أن السفير الروسي لدى برلين سأل خلال زيارته إلى وزارة الخارجية الألمانية عن أدلة حول تسميم نافالني بمادة من نوع "نوفيتشوك" ولم يتلق أي إجابة.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد قال في وقت سابق من اليوم إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني تسمم بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

وتعرض المعارض الروسي ألكسي نافالني لوعكة صحية مفاجئة في شهر أغسطس الماضي، بعد إقلاع طائرة كانت تقله من أومسك في سيبيريا إلى موسكو، ما أجبر الطائرة على الهبوط الاضطراري ونقل نافالني إلى مركز العناية المركزة.

ونقل المعارض الروسي بعد ذلك إلى العاصمة الألمانية برلين، حيث تم نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج، بعد أيام من دخوله في غيبوبة.
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