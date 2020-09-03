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اقتصاد

البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
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محمد صبيح
واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 11254 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة



 وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13183 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.7% ليصل إلى مستوى 4299 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.32% ليصل إلى مستوى 949 نقطة.
  
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