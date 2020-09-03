وزير الخارجية: المواطن المصري الوحيد صاحب الحق في تقييم مدى تمتعه بأي حقوق

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الشعب المصرى هو الذى يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية ومجالات حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تلك الزيارات واللقاءات مع الاتحاد الأوروبي فرصة للتبادل الكامل فيما بينه وبين مصر حول جميع الموضوعات من الناحية النظرية ومن ناحية التعريف وحقيقة الأمور والمجريات في إطار وجودج وسياسة الدولة.









جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير الخارجية سامح شكرى والممثل الأعلى للشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أنه قام بالتوضيح للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي أن تنظر دول الاتحاد إلى الحقوق فى إطارها الشامل ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى اهتمام الدولة المصرية بتلك الحقوق.











وأضاف أنه عبر للممثل الأعلى عن بعض المشاغل لدى الشعب المصرى فى إطار ممارسات حقوق الإنسان في دول الاتحاد الأوروبي والسياسات التي تنتهك، لافتًا إلى أنه ليس هناك دولة تستطيع أن تدعى أنها وصلت إلى الكمال فى حماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان ولكن يجب السعى لتلك الغاية النبيلة.







