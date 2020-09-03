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وزير الخارجية: الشعب المصرى مَن يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية.. موقف مصر من ليبيا لن يتغير.. القاهرة تتطلع لعلاقة شراكة قوية مع الاتحاد الأوروبي|فيديو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 04:45 م
صدى البلد
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آيات أحمد


قال سامح شكري ، وزير الخارجية، إن اجتماعه مع ممثل العلاقات الخارجية والامنية بالاتحاد الاوروبي ،تناول كافة أوجه العلاقات السياسية بالمنطقة، الوضع الاقليمي للشرق الاوسط ، خاصة تطورات الاحداث في العراق وفلسطين وليبيا ، مؤكدا أهمية استمرار تضافر الجهود ، واستعادة الاستقرار بالمنطقة .


ولفت شكري ، إلى أن الاجتماع شدد على ضرورة مجابهة الارهاب بالمنطقة ، وتحقيق السلام بالمجتمع الدولي والاقليمي، مضيفًا أن مصر تتطلع من خلال خبرة ممثل الاتحاد الاوروبي ، بتكوين علاقات جيدة مشتركة مع مصر وتضافر الجهود .

وقال شكري ، إن موقف مصر من ليبيا لن يتغير ، مؤكدًا أن ليبيا محل اهتمام ومصر تتواصل بشكل كبير  فى اطار التكثيف لإيجاد الحلول المناسبة لليبيا وخدمة  شعبها الليبي والحفاظ على سيادته على أراضيه، متابعًا أننا نسعى للتخلص من الإرهاب والمرتزقة على أراضي ليبيا وعلى كافة التدخلات العسكرية الأجنبية .

وأشار وزير الخارجية المصرية ، إلى أنه ليس هناك الا الحل السلمي التوافقي المستمد من قرارات مجلس الأمن والمبعوث الأممى ، منوهًا بأن هناك تصور مجتمع دولي متفق على مسار للتوصل إلى حل الأزمة الليبية.

وتابع  وزير الخارجية المصرية ،أننا نسعى لتحقيق الاستقرار ووقف النار  وتشكيل المجلس الرئاسى ليعبر عن الفئات الليبية وتوزيع الثروة جغرافيا وسياسيا ومراقبة عمل الحكومة.

وأكد أننا ندعو لتحقيق وقف العمليات العدائية والاتفاق للوصول إلى  للوصول انتخابات برلمانية معبرة عن الشعب الليبى وإرادته والحفاظ على امن واستقرار ليبيا ونتواصل مع شركائنا الدوليين لتحقيقها وعلى المجتمع الدولي ان يظهر جديته ولا يكتفى بمجرد الدعوة بتحقيق أمور وبذل الجهد المطلوب للدفع بهذه الرؤية ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها ونستمر فى تنسبيق تلك الآليات وتطورات ايجابية التى لابد ان تكون فى توافقية.

وأشار إلى ان  الشعب المصرى هو الذى يقدر ويقيم مدى تمتعه بحقوقه السياسية والإقتصادية ومجالات حقوق الإنسان، موضحًا أن تلك الزيارات واللقاءات مع الإتحاد الأوروبي فرصة للتبادل الكامل فيما بينه وبين مصر حول كافة الموضوعات من الناحية النظرية ومن ناحية التعريف وحقيقة الأمور والمجريات في إطار وجود وسياسة الدولة.

وأضاف، أنه قام بالتوضيح للمثل الأعلى للإتحاد الأوربي أن تنظر دول الإتحاد إلى الحقوق فى إطارها الشامل ومنها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومدى اهتمام الدولة المصرية بتلك الحقوق.

وتابع أنه عبر للمثل الأعلى عن بعض المشاغل لدى الشعب المصرى فى إطار ممارسات حقوق الإنسان فى دول الإتحاد الأوروبي والسياسات التى تنتهك، لافتا إلى أنه ليس هناك دولة تستطيع أن تدعى أنها وصلت إلى الكمال فى حماية ورعاية مبادئ حقوق الإنسان ولكننا يجب السعى لتلك الغاية النبيلة.

وأشار إلى أنه فى نهاية الامر المواطن المصرى هو صاحب الحق الأوحد فى تقييم مدى تمتعه بأى الحقوق وليس اى طرف آخر.

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