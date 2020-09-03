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رياضة

قبل مواجهة كرواتيا.. إصابة كريستيانو رونالدو

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 02:50 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
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محمد السعيد
يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شبح الغياب عن منتخب بلاده أمام كرواتيا في المبارة المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة " أس" الإسبانية، أن كريستيانو رونالدو قد يغيب عن مباراة  منتخب البرتغال أمام كرواتيا، بسبب الإصابة.

وأضافت الصحيفة، أن كريستيانو رونالدو يعاني كدمة في إصبع قدمه اليمنى.

وتنطلق اليوم، الخميس، النسخة الجديدة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية، حيث تقام العديد من المباريات، أبرزهم موقعة ألمانيا وإسبانيا.

يذكر أن منتخب البرتغال هو حامل النسخة الأخيرة من دوري الأمم الأوروبية.
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