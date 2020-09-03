استمرار حبس طبيب تحرش بسيدة داخل عيادته ببني مزار

امر قاضي المعارضات بمحكمة جنح بني مزار شمال المنيا بإستمرار حبس طبيب لتحرشه بسيدة داخل عبادته لمدة ٧ أيام.





ترجع أحداث القضية إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطار من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية .





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بورود بلاغ من سيدة في منتصف العقد الرابع من عمرها تفيد تعرضها للتحرش ومحاولة إغتصابها علي يد طبيب حميات أثناء توقيعه الكشف عليها.





وفوجئت به بالاقتراب منها والتحرش بها محاولا اغتصابها إلا أنها صرخت وطلبت الاستغاثة وتمكنت من إنقاذ نفسها وذهبت إلى مركز شرطة بني مزار وحررت محضر ضد الطبيب المتحرش.



