تعرف على أرقام ساحر مانشستر يونايتد الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الأربعاء في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني على الإنترنت، عن التعاقد مع لاعب خط وسط فريق أياكس امستردام، دوني فان دي بيك.





وتمكن الشياطين الحمر من الحصول على خدمات اللاعب مقابل 40 مليون يورو بالإضافة الى 5 ملايين كإضافات، علمًا ان اللاعب كان مطلوب في عدة أندية أوروبية.





وفان دي بيك صاحب الـ23 عامًا، انتقل الى أكاديمية أياكس في عام 2008، وتدرج في الفئات السنية للفريق الهولندي حتى تصعد الى الفريق الأول في عام 2016.





ويستعرض صدى البلد أرقام اللاعب الهولندي من خلال السطور التالية:.





برز فان دي بيك في آخر موسمين مع النادي الهولندي وخاصة في دوري أبطال أوروبا، حيث خاض مع أياكس 175 مباراة بجميع المسابقات وسجل 41 هدفًا وصنع 34.



