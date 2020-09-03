ثقافة الدقهلية تناقش الرباعيات كشكل عصري

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية من خلال فرع ثقافة الدقهلية، ففي إطار استئناف العمل بالمواقع الثقافية وسط إجراءات الوقاية من انتشار فيرس كروونا المستجد عقد بيت ثقافة السنبلاوين محاضرة أدبية بعنوان "الرباعيات كشكل عصرى" حاضرها الأديب محمد فتحي السيد، تناول فيها تعريف فن الرباعي والألوان الشعرية التي تكتب من أربع شطرات مثل الموال الرباعي البغدادي وفن العتابا وفن الميمر ومربعات فن الواو غيرها كما استعرض مجموعة النماذج الشعرية المعاصرة، وعلى هامش المحاضرة قدمت المواهب جني صبري ومنة وليد قصائد شعرية من القائهما.





تواصل الصفحة الرسمية لفرع ثقافة الدقهلية بث انشطتها وفعالياتها الثقافية اونلاين من خلال صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك حيث استضاف قصر ثقافة نعمان عاشور معرض فن تشكيلي بعنوان"اطلالات تشكيلية" للفنان التشكيلي محمود لطفي بكر، بينما قدم بيت ثقافة شربين لقاء شعري للشاعر عدنان سنجر والقى فيه قصيدة كان صاحبي، وقدم بيت ثقافة دكرنس محاضرة تثقيفية بعنوان "قناة السويس.. وقوتها الاقتصادية" حاضرها أحمد الحسيني تناول فيها أهمية الموقع الجغرافي لقناة السويس وأهميتها الاقتصادية بالنسبة لمصر، كما تناول فكرة انشاء القناة منذ عهد الفراعنة حتى العصر الحالي.