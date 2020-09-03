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أخبار العالم

وزير المالية السعودي يزف بشرى سارة لمواطني المملكة

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 05:34 م
وزير المالية السعودي
وزير المالية السعودي
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محمود نوفل
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، ان اقتصاد المملكة بدأ يتعافى من آثار جائحة كورونا ، لافتا الي ان المؤشرات الخاصة بالاقتصاد باتت  إيجابية. 

وذكر الجدعان، في مؤتمر "يوروموني" الافتراضي، أن لديهم 70 مليار ريال من السيولة، حيث يمكنهم ضخها للقطاع الخاص لتمكينه من تسيير أعماله، لافتا  إلى أن دول العشرين ضخت قرابة 12 ترليون دولار لدعم الاقتصادات العالمية وشملت الدول الفقيرة.

وأوضح  الوزير السعودي قائلا : "المملكة بدأت منذ رؤية 2030 بخطة واضحة، واستثمرنا في التقنية، والسعودية أكبر اقتصادات المنطقة، ونركز على إيجاد أنواع أخرى من الإيرادات، وإن العالم عانى من انخفاض الميزانيات بنسبة تصل إلى 20 %.

وبيًن  الجدعان أن 218 مليار ريال هو حجم حزم الدعم للقطاع الخاص، وتم دعم القطاع الخاص بالسيولة اللازمة وفق برامج محددة، مشيرا إلى ان المملكة مستمرون في الاستثمار بالبنية التحتية منذ بداية العام، حيث  جرت زيادة السياحة الداخلية بنسبة 10%.

وأكد على أن صناديق الاستثمار الحكومية تعزز من الإنفاق الرأسمالي، مشيرا إلى تلقي المملكة طلبات عدة للاستثمارات الأجنبية في المملكة.

ونوه  إلى أنه رغم جائحة كورونا التي أصابت الاقتصاد العالمي، إلا أن المملكة ملتزمة برؤية 2030، وسنعمل على تنفيذ الرؤية ونستثمر فيها.
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