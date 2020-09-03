أحمد مجدي: بؤرة تفشي كورونا نجحت في عودة المدارس.. فيديو





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج أخر الإسبوع عبر فضائية صدى البلد أن المسئولين في مدرينة ووهان قد قاموا داخل المدارس بأتخاذ الإجراءات الإحترازية وتواجد التلاميذ بالكمامات داخل الفصول.





وتابع مقدم برنامج أخر الإسبوع أنه يتمنى أن يكون العالم كله قادر على تطبيق تلك الإجراءات لعودة المدارس بنجاح.





وأعادت مدينة ووهان وسط الصين والمدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا للمرة الأولى العام الماضي، افتتاح المدارس ورياض الأطفال لأول مرة منذ سبعة أشهر.





واستأنف ما يقرب من 1.4 مليون طالب الدراسة في حوالي 2800 روضة أطفال ومدرسة ابتدائية ومتوسطة في جميع أنحاء المدينة، بعد إعادة فتح المدارس الثانوية في مايو المنصرم.





أكد الإعلامي احمد مجدي أن مدينة ووهان الصينية التي كانت بداية وباء كورونا شهدت عودة الدراسة والمدارس، في الوقت الذي يبحث فيه العالم عن طرق لبداية العام الدراسي.