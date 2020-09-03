AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الفيضانات تقتل وتصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في السودان

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة وإصابة 4 أشخاص في السودان. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، شهدت محلية الدندر هطول أمطار غزيرة، على التوالي وتسببت غزارة الأمطار في وفاة رجل ثلاثيني وابنه بقرية السريفة ريفي الدندر، بينما أصيبت زوجته وطفلها وتم ترحيلهما لسنجة بحالة حرجة إثر سقوط المنزل عليهم.

وأشارت الوكالة إلى أن غزارة الأمطار أدت إلى انهيار عدد من المنازل بعدد من القرى وذلك بسبب السيول والأعاصير وغمرت المياه مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مناطق الزراعة التقليدية والمحاصيل الحقلية.

وأوضحت الوكالة أن منسوب نهر الدندر واصل الارتفاع في مناسيبه ليسجل صباح اليوم عند محطة مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 13/66 متر بزيادة 11 سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل 11/55 متر، وبالمقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10/40 متر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد هطول الأمطار على الهضبة الإثيوبية بكثافة.. السودان يحذر مواطنيه

السودان: تحذيرات من استمرار هطول الأمطار وزيادة منسوب مياه النيل الأزرق

تجاوز 17 مترا في الخرطوم.. منسوب النيل يرتفع في السودان والسلطات تحذر المواطنين

السودان: النيل الأزرق يسجل أعلى منسوب له منذ قرن في الخرطوم

نتوقع المزيد| الري السودانية: ارتفاع قياسي في مناسيب مياه النيل

بعد انهيار 5 آلاف منزل.. والي الخرطوم يعلن حالة الاستنفار القصوى لمواجهة الفيضانات

ترشيحاتنا

مصطفى محمد يوقع لـ دكرنس 5 سنوات

رئيس الوزراء: إصرار من الحكومة على التصدي لأي بناء مخالف في مهده

كورونا فى الجبلاية.. نقل نجم الزمالك السابق للمستشفى بعد تأكد إصابته

الأهلي لم يستفد.. تعليق حازم إمام نجم الزمالك على خناقة كهربا

علماء يكتشفون سبب تطور مرض السكري

سعر ومواصفات بي ام دبليو bmw x6 موديل 2021 قبل طرحها بأيام في مصر.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج لافت.. بوسي شلبي تستعرض جمالها على السوشيال ميديا

بـ المايوه.. دنيا عبد العزيز بإطلالة جريئة داخل حمام السباحة

غادة البياع: تمويل التنمية فى أفريقيا يعتمد بنسبة 88% على مصادر خارجية.. صور