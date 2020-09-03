AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مخاوف تركية من مناورات مرتقبة للبحرية الروسية في قبرص

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:10 م
مناورات مرتقبة للبحرية
مناورات مرتقبة للبحرية الروسية في قبرص
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن تواصلها مع قبرص لإجراء مناورات بحرية أو جوية في أي وقت.


ووفقًا لصحيفة "قبرص ميل"، يأتي ذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن تركيا أصدرت تحذيرات ملاحية بشأن تدريبات بحرية روسية مخططة في وقت لاحق من هذا الشهر وتندرج ضمن منطقة البحث والإنقاذ في قبرص.


وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوسيوس لوسائل الإعلام: "تم إبلاغنا بشأن مناورتين للبحرية الروسية شرق المتوسط".


ونفى أي شكوى من مناورات روسيا، لكنه أكد أن تركيا ستحاول استغلال الوضع.


وكانت السلطات التركية أصدرت أمس الأربعاء نافتكس يتعلق بمناورتين لروسيا قريبا.


ومن المقرر إجراء المناورتين الأولى يومي 8 و 22 سبتمبر جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أي داخل المنطقة الإدارية لقبرص وخارج المياه الإقليمية اليونانية.


ومنذ ذلك الحين، أصدرت قبرص إشعارات مضادة لنافتكس تركيا، مشيرة إلى أن المناطق المعنية تقع ضمن مسؤوليتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

تركيا توقف التنقيب شرق المتوسط.. تراجع أم مناورة؟

بسبب استفزاز تركيا الجديد.. اجتماع طارئ لرئيس الوزراء اليوناني مع مجلس الأمن القومي

تحد سافر.. تركيا تنشر صورا لسفينة تنقب عن الغاز في المتوسط تحت حماية عسكرية

أطماع "الوطن الأزرق" تعجل بهزيمة تركيا .. فوربس: مصر رأس الحربة في هدم أحلام أردوغان.. قوة بحرية هائلة تخشى أنقرة مواجهتها.. وحرب تركية يونانية قد تندلع في مياه المتوسط بسبب الغاز

أردوغان يستفز أوروبا .. تركيا ترسل سفينة جديدة للتنقيب عن الطاقة شرق المتوسط

ترشيحاتنا

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

ننشر أسعار متر التصالح فى مخالفات البناء ..صور

الأهلي لم يستفد.. تعليق حازم إمام نجم الزمالك على خناقة كهربا

فايلر محتاس .. 11 لاعبا يغبيون عن الأهلي قبل مواجهة وادي دجلة

ده استفزاز.. رجاء حسين عن سيارة ياسمين صبرى: استعراض الفلوس نقص.. فيديو

عقبة تؤجل سفر مؤمن زكريا لأمريكا لتلقي العلاج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور