AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

"أيروفلوت"الروسية تعلن استئناف رحلاتها إلى القاهرة من 9 سبتمبر

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 08:19 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت شركة الطيران الروسية الحكومية (أيروفلوت) استئناف رحلاتها إلى القاهرة اعتبارًا من 9 سبتمبر الجاري، وذلك بعد تعليقها في إطار الإجراءات التي اتخذتها موسكو لمكافحة انتشار كورونا.

وقالت المتحدثة الرسمية للشركة يوليا سبيفاكوفا - في تصريح وفقًا لوكالة أنباء (سبوتنك) اليوم الخميس - "أنه سيتم تشغيل الرحلات 3 مرات في الأسبوع"، موضحة أن مبيعات التذاكر مفتوحة بالفعل على الموقع الرسمي للشركة.

يُذكر أن رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين وقع قرارًا اليوم، باستئناف حركة الطيران مع (مصر - الإمارات العربية المتحدة - جمهورية المالديف)، بواقع 3 رحلات أسبوعيًا لمصر (القاهرة)، ورحلتان أسبوعيًا للإمارات العربية المتحدة (دبي) ورحلتان أسبوعيًا لجمهورية المالديف (مطار فالينا).

وكانت موسكو قررت تعليق جميع رحلات الطيران الدولية ورحلات التشارتر اعتبارًا من 27 مارس الماضي؛ إثر جائحة كورونا، وتم تمديد هذا الحظر آخر مرة في 2 يونيو الماضي وحتى أوائل أغسطس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية اعتبارا من الشهر المقبل

شركة أيروفلوت الروسية تبدأ ببيع تذاكر السفر بين موسكو والقاهرة

انطلاق أول رحلة جوية منتظمة تقلع من موسكو بعد استئناف الرحلات الدولية

بعد توقف 3 سنوات.. الخطوط الجوية الهولندية تعود للعمل في مصر

إيروفلوت الروسية ومصر للطيران تستأنفان الرحلات.. تفاصيل عودة الطيران المنتظم بين موسكو والقاهرة

ترشيحاتنا

قرار جمهورى بإزالة صفة النفع العام عن مجمع التحرير والحزب الوطنى

وزيرة الصحة: كورونا لا يستهدف الجهاز الهضمي أكثر من التنفسي

قبل لقاء الأهلي .. إصابة لاعب جديد في صفوف الوداد

شيخ الأزهر: رسولنا أغلى علينا من أنفسنا.. وتبرير الإساءة إليه جريمة

عقبة تؤجل سفر مؤمن زكريا لأمريكا لتلقي العلاج

قبل مواجهة كرواتيا.. إصابة كريستيانو رونالدو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اكتشاف خيانته.. عروس تنتقم من خطيبها خلال حفل الزفاف بحيلة مفاجئة

بسبب السرعة الزائدة.. ملاكي تهشم 4 سيارات بالمقطم.. صور

تعقيم ملعب الدفاع الجوي قبل انطلاق مباراة بيراميدز والزمالك.. صور