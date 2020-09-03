تحذير شديد اللهجة من الدفاع المدني السعودي لسكان هذه المنطقة

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان السعودية المواطنين والمقيمين حيث دعتهم إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وذلك بتكون سحب رعدية ممطرة وهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء الغد.









وناشد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بجازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة بالابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول مع عدم السباحة في أي تجمعات مائية، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية مع توخي الحيطة والحذر عند القيادة في الأجواء الغابة.





كما دعا إلى الاطلاع على ما يُبث من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa للمديرية العامة للدفاع المدني.



