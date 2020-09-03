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فن

بفستان أسود أنيق.. هند صبرى تبهر متابعيها

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 10:19 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة هند صبري مجموعة من الصور لها من مهرجان فينيسيا السينمائي الذي مثلت فيه الوطن العربي العام الماضي.

وظهرت هند صبرى فى الصور بفستان أسود أنيق.


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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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