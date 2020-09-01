هند صبري تسترجع ذكرياتها مع مهرجان فينيسيا السينمائي.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري مجموعة من الصور لها من مهرجان فينسبا السينمائي الذي مثلت فيه الوطن العربي العام الماضي.





وعلقت هند صبري عبر حسابها بإنستجرام قائلة "مثل هذا اليوم في العام الماضي .. كان لي الشرف أن أمثل العالم العربي في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي كعضوة لجنة تحكيم . اليوم تنطلق دورة جديدة في ظروف صعبة. أتمنى للمهرجان و منظميه كل التوفيق".





يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.













وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.



