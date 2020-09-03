اليونان تنفي إجراء مفاوضات مع أنقرة لخفض التصعيد بشرق المتوسط

نفت السلطات اليونانية، اليوم الخميس، إجراء مفاوضات مع أنقرة لخفض التصعيد في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. بحسب ما ذكرت قناة العربية.





وكانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت تاييدها الحوار مع اليونان بلا شروط مسبقة، وقالت :"ندعم مبادرة الناتو لبدء مفاوضات مع اليونان".





وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج، قد قال إن تركيا واليونان اتفقتا على خوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط.

وقال ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام.





ومددت تركيا الإثنين الماضي، عمل سفينتها أروتش ريس حتى 12 سبتمبر، وذلك بعد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.





ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني، ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة التوترات يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".