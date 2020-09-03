في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

تسلم السفير حسام الدباس، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، عمادة السلك القنصلي بالاسكندرية، خلفا للسفير رشيد صديقوف، قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي السابق، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.





وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداء للسفير صديقوف وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية القادمة.





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كما قدم الدباس التهنئة للسفير كارين فسيليان، قنصل عام روسيا الجديد، وتمنى له التوفيق في مهمته.



