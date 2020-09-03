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محافظات

في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 11:10 م
قنصل فلسطين يتسلم
قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
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أحمد بسيوني
تسلم السفير حسام الدباس، قنصل عام دولة فلسطين بالإسكندرية، عمادة السلك القنصلي بالاسكندرية، خلفا للسفير رشيد صديقوف، قنصل عام روسيا عميد السلك القنصلي السابق، وذلك خلال حفل دبلوماسي بروتوكولي.

وقدم الدباس درع باسم القناصل العامون إهداء للسفير صديقوف وتمنى له التوفيق في مهامه الدبلوماسية القادمة. 

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كما قدم الدباس التهنئة للسفير كارين فسيليان، قنصل عام روسيا الجديد، وتمنى له التوفيق في مهمته.

حضر حفل الاستقبال القناصل العامون بالاسكندرية، أعضاء السلك الدبلوماسي، و لفيف من الشخصيات العامة ورجال الأعمال.
في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
في حفل دبلوماسي بروتوكولي ... قنصل فلسطين يتسلم عمادة السلك الدبلوماسي بالإسكندرية
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